Positivi dopo viaggio in Croazia, contagiati due genitori

Il viaggio in Croazia era il premio dopo la maturità, ma al rientro cinque ragazzi pavesi hanno scoperto di essere positivi al Covid. E una diciannovenne ha contagiato anche i genitori. Lo riferisce la Provincia Pavese. Una vicenda che ricorda quella di un gruppo di ragazzi comaschi risultati positivi al rientro di una vacanza a Pag, motivo per cui nei dati forniti dalla Regione Lombardia ieri figuravano 10 nuovi casi nel Comasco, numero inusuale in una delle province meno colpite dalla pandemia, soprattutto considerando che di questi nove erano di ragazzi fra i 18 e i 21 anni.