Se la maggioranza plaude a Draghi...

"Oggi da Mario Draghi siamo stati autorevolmente richiamati a occuparci del futuro, i piu' giovani. E a non fare debito per spese correnti, ma solo per investimenti. Con tutti questi applausi, uno si aspetta che domani si cancelli Quota cento, si stoppino gli inutili miliardi in Alitalia, si finisca con i bonus, si prenda il Mes a tasso zero, si raddoppi la spesa per la ricerca e via cosi'. Invece, da domani la maggioranza (e buona parte dell'opposizione) ricominceranno come prima, a chiedere piu' spesa e piu' debito per comprare consenso". Lo scrive su Twitter il segretario di Piu' Europa, Benedetto Della Vedova.