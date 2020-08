Arrivano da fuori, ci portano corona (virus)

I 9 casi registrati oggi in provincia di Lecce ''riguardano 3 persone arrivate dall'Albania; 2 rientrate da Malta; un cittadino straniero presente sul territorio provinciale; una persona arrivata da Milano; una persona arrivata dalla Francia; un caso sintomatico per il quale sono in corso le indagini epidemiologiche''. Così il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo.



''Il nostro Dipartimento di Prevenzione - aggiunge - prosegue le indagini epidemiologiche per individuare precocemente eventuali nuovi casi e tracciare i contatti stretti. Sottolineo l'importanza dell'autosegnalazione sul sito della Regione Puglia per chi arriva da fuori Regione e dall'estero''.