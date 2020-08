Selfie alla cripta di Mussolini, sospeso leghista

"In merito ad un post del consigliere comunale di Scandicci, Christian Braccini, che ha pubblicato una foto di una sua visita alla cripta di Mussolini a Predappio, ritenendo grave quanto fatto dal nostro esponente, abbiamo, quindi, deciso di procedere con l'immediata sospensione dello stesso dal nostro partito". Lo dice, in una nota, Daniele Belotti, commissario regionale della Lega.



"I valori di libertà e democrazia - prosegue il deputato - non devono essere, infatti, mai minimamente messi in discussione, neppure tramite un qualsiasi riferimento fatto sui social durante una normale vacanza estiva".