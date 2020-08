Covid, si allunga la lista dei Paesi a rischio?

"La lista dei Paesi con obbligo di tampone al rientro verrà continuamente aggiornato". Lo ha assicurato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di SkyTg24. "Ho fatto una proposta al Comitato tecnico-scientifico, un mese e mezzo fa - ha riferito - perché si faccia il tampone non solo all'arrivo, ma anche successivamente, dopo 4 o 5 giorni, perché il contagio potrebbe essere avvenuto poco prima della partenza e i sintomi si presentano giorni dopo l'incontro con il virus".



Inoltre, "metterei dei container negli aeroporti, con laboratori, per fare il tampone a tutti quelli che arrivano da Paesi dove il numero dei contagi è in crescita, tenendo conto del trend e non del 30 casi ogni 100mila abitanti" che è lo standard utilizzato.