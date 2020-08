Immigrati, i Verdi contro Salvini

''Riteniamo inaccettabile che vi siano partiti che fanno leva sulla paura e sul terrore per il Covid, strumentalizzando questa drammatica pandemia, per continuare con la loro propaganda anti-migranti. Noi vogliamo essere solidali con tutti, specialmente con chi non ha più niente, rimanendo fermamente convinti che giustizia ambientale e giustizia sociale vadano di pari passo''. Così, in una nota, Elena Grandi, co-portavoce nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde.



''Dopo le parole del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che evidenzia come i nuovi casi siano importati da cittadini italiani tornati da viaggi all'estero, la destra non ha più scuse a cui appigliarsi. Il Governo pensi piuttosto a cancellare le indecenti misure varate dal precedente inquilino del Viminale e a proteggere i migranti, molti dei quali si infettano proprio nei centri di accoglienza italiani dove è più difficile mantenere le misure sanitarie adeguate'', conclude.