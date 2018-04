Elezioni in Fvg, Fedriga: "Stop all'accoglienza diffusa"

Massimiliano Fedriga, candidato di Lega e centrodestra alle regionali del Friuli Venezia Giulia che si terranno il 29 aprile, non vuol fare affidamento sui sondaggi che lo danno in vantaggio. Preferisce conquistarsi il consenso giorno per giorno, anche perché nelle contese elettorali, è bene ricordarlo, non c’è mai nulla di scontato: "Stiamo lavorando per dare un'alternativa all'amministrazione uscente del centrosinistra, abbiamo poi la responsabilità di portare un vento di cambiamento nel Paese a partire dal Friuli Venezia Giulia. Doppia responsabilità e speriamo doppio onore. Sto girando tutto il territorio e il clima è positivo, ma aspettiamo il 29 perché chi fa i conti senza l'oste soltanto guardando i sondaggi, ho paura che abbia vita breve", ha spiegato l’ex capogruppo della Lega alla Camera ospite a 105 Matrix su Radio 105.



Fedriga ha riepilogato alcune questioni dirimenti, a cominciare dalla sanità: "I cittadini ci chiedono di rimettere a posto il sistema sanitario regionale: è stata fatta una riforma regionale in Friuli Venezia Giulia che ha ridotto il diritto alla salute, infatti nelle classifiche nazionali dove eravamo ai primi posti ora siamo agli ultimi. Si tratta di una battaglia estremamente difficile che non si risolve in un giorno.



Poi c'è il tema immigrazione: “Quella che riguarda il Fvg è di carattere terrestre. Abbiamo persone espulse da Austria e Germania che vengono in Friuli Venezia Giulia, principalmente afghani e pakistani. Noi dovremmo applicare Dublino, c'è qualche questura come quella di Gorizia che è molto efficiente e cerca di rispedire i migranti nel Paese di primo approdo, ma noi stiamo subendo quel tipo di immigrazione. Tra l'altro siamo stati regione capofila insieme alla Toscana per quanto riguarda l'accoglienza diffusa: queste persone di cui non sappiamo i veri dati vengono sparpagliate sul territorio impedendo un controllo da parte delle forze dell'ordine. Noi purtroppo non abbiamo gli uomini necessari, anzi, li ringrazio per lo sforzo che fanno, però i controlli sono insufficienti".



L’esponente della Lega ribadisce ciò che il PD, che ha malgovernato a livello nazionale e regionale, non vuole vedere, trattandosi del disastro generato dallo stesso partito di Martina, Renzi e Gentiloni: "Qui come dalle altre parti d'Italia c'è stato un grande utilizzo, per non dire spreco di risorse per l'accoglienza diffusa, che vuol dire cooperative e associazionismo legato all'immigrazione. Gli ultimi bandi delle Prefetture a livello nazionale prevedono non solo vitto e alloggio, ma taglio di barba e capelli, trasporto gratuito nel centro abitato più vicino, acquisto di materiale ludico e servizio di lavanderia: il tutto con soldi pubblici”.