Caserta, rumeno abusa di una bambina. Finisce ai domiciliari

E' finito ai domiciliari il rumeno di Bellona, in provincia di Caserta, accusato di avere abusato di una bambina per oltre quattro anni. La ragazzina, oggi tredicenne, ha raccontato ai genitori l'incubo vissuto e nel marzo scorso è scattata la denuncia ai carabinieri della stazione di Vitulazio.



La minore avrebbe subito i primi abusi quando aveva nove anni, nel 2014. Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto i domiciliari per il rumeno.