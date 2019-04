Con le taniche di benzina alla cattedrale di New York. Arrestato

Come era prevedibile, l'incendio (ufficialmente accidentale; se fosse doloso Macron l'accogliente ce lo direbbe?) di Notre Dame ha innescato processi imitativi negli svalvolati di testa. E così ieri sera un uomo che aveva con sé due taniche di benzina è stato arrestato davanti alla cattedrale di San Patrizio a New York.



L'uomo, un residente del New Jersey di 37 anni, voleva entrare nel luogo di culto ma è stato fermato dalla sicurezza della cattedrale, che ha chiamato la polizia. Marc Lamparello, questo il nome dell'attentatore, aveva due taniche da 5 litri di benzina e altro liquido infiammabile. L’uomo, con evidenti problemi psichici, si è giustificato dicendo ai poliziotti di essere rimasto a secco di carburante. Dopo un veloce controllo, però, gli agenti hanno verificato che non era affatto in riserva.