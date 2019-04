MemoFest, adolescenza e teatro

Quando si parla di recitazione si sente tirare in ballo spesso “la verità” ... la verità è che il teatro dovrebbe essere integrato nella didattica scolastica come materia di studio. Il teatro racchiude in sè molteplici discipline, un fruitore di conoscenza per gli audaci che vogliono intraprendere il percorso insidioso dell’attorialità, della drammaturgia o della regia.



L’adolescenza è quel ponte instabile, stretto e barcollante, che ogni individuo obbligatoriamente deve attraversare e basta poco per spezzare quel filo di emotività che non è ancora delineato nell’adolescente. La recitazione può offrire molti appigli per non cadere giù dal ponte; l’osservazione del problema attraverso gli occhi del personaggio per comprendere che il proprio “problema” in modo diverso appartiene anche all’altro perchè insito nell’esistenza stessa.



Come presidente dell’ ottava edizione del Memo Festival ho l’esigenza di ringraziare Lieselotte Zucca e Franz Tigran Di Maggio per aver fondato il MemoFest e per aver dedicato gran parte della loro vita artistica con la "Compagnia dell’ Elefante” alla formazione di migliaia di ragazzi portando il teatro nelle scuole. Il MemoFest è il modo per festeggiare la nostra gioventù e per renderli protagonisti del nostro tempo attraverso nuove drammaturgie che partono da autori come Jorge Amado , Václav Havel, Eugene Jonesco, José Saramago o scritte dagli stessi Franz Tigran Di Maggio e Lieselotte Zucca. -“Non si può rimettere le mani sulle cose fatte e ribaltarle nel verso giusto, quello è un potere forse degli dei, ma non degli uomini e delle donne, e questo probabilmente è una cosa buona.



In caso contrario la gente morirebbe di vecchiaia ancora impegnata a riscrivere la propria adolescenza” come dice Stephen King, la nostra adolescenza è cristallizzata dalle nostre azioni passate ma siamo abbastanza adulti ora per poter migliorare il presente dei nostri figli...