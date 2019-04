Si addestrava ad uccidere i "miscredenti". Le assurde convinzioni del convertito

Si addestrava con l'obiettivo di uccidere i "miscredenti". Lo racconta oggi il Giornale di Brescia, che dedica la prima pagina al caso del camionista di Alfianello (BS) convertitosi all'Islam. Il 24 palermitano è da ieri in carcere assieme al collega Ossama Ghafir. Per entrambi la Procura di Palermo ipotizza il reato di apologia del terrorismo, istigazione a delinquere e addestramento con finalità terroristiche.



A pesare, anche, una telefonata ai genitori, definiti "miscredenti", ai quali annuncia il prossimo matrimonio e discorre della possibilità che gli nasca una figlia. L'intercettazione è riportata dal quotidiano bresciano. "Falla crescere a noi", dice la madre. "Se me la cresci tu, come fate crescere le femmine vostre, mi costringete ad andarmene in carcere! Mi mandate voi con le vostre mai in carcere", sbotta furioso. "Perché le taglio la testa...".