Yusuf e socio, Calderoli: "Chi li ha indottrinati?

"Complimenti all’intelligence e alle forze dell’ordine per la brillante operazione che ha portato all’arresto dei due giovani estremisti islamici pronti ad applicare ‘la spada di Allah’ come medicina per noi infedeli. Ma adesso chiedo alla magistratura di andare a fondo di questa vicenda: possibile che questi due ragazzi, un 18enne marocchino e un 25enne italiano convertito all’Islam, si siano radicalizzati solo in rete? Non ci credo, voglio sapere chi è il cattivo maestro che li ha indottrinati, radicalizzati e spinti verso la scelta estrema che prevedeva il martirio e la morte di persone innocenti".



"Ora dobbiamo sapere in quale moschea pregavano, quali imam ascoltavano, chi erano le persone che gravitavano intorno a questi due ragazzi. Non fermiamoci alle metastasi periferiche, stavolta arriviamo al tumore ed estirpiamolo". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.