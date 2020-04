In Nigeria il contagio "sfonda" negli uffici presidenziali

Mallam Abba Kyari, il capo dello staff del presidente della Nigeria Muhammadu Buhari, è morto dopo aver contratto il Covid-19. E' quanto rende noto l'ufficio della presidenza nigeriana in una nota, spiegando che Kyari, 70 anni, era risultato positivo al test per il coronavirus dopo essere rientrato da un viaggio ufficiale in Germania a marzo.



Il 29 marzo lo stesso Kyari aveva confermato la diagnosi, spiegando che era in cura in una clinica di Lagos, era asintomatico e le sue condizioni di salute erano buone. Finora sono 493 i casi di Covid-19 confermati in Nigeria e 17 i morti. Più i contagiati abbatutti a colpi di pistola dalla polizia, perché sorpresi per strada violando l'isolamento.