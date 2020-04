Virus letale, gli USA: "Situazione sotto controllo". Ma muoiono a migliaia in un giorno...

Gli Stati Uniti hanno una quantità di test sufficienti e la capacità di condurne un numero adeguato per pensare a una riapertura graduale delle attività nei vari Stati colpiti dal Covid-19. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci, capo della task force della Casa Bianca contro il coronavirus.



''Avremo abbastanza test per permetterci di condurre il Paese in sicurezza attraverso la Fase Uno'', ha detto Fauci facendo riferimento a un processo in tre fasi finalizzato alla riapertura del Paese presentato dalla Casa Bianca. Eppure, gli ultimi dati pubblicati dal Wall Street Journal che analizza i numeri della Johns Hopkins University parlano di 4.591 morti in sole 24 ore, ieri. Un aumento che porta il totale delle vittime a 33.286, con 670mila casi registrati.