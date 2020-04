Coronavirus, Soro: "Pochi rischi per la privacy da tracciamento"

La app per tracciare i contagi? "Le regole fissate dall'Europa per il tracciamento" sono "no alla geolocalizzazione, sì alla tecnologia bluetooth, anonimato e volontarietà", risponde Antonello Soro, il Garante per la privacy e la protezione dei dati personali in un'intervista a la Repubblica.



E premette anche che al momento "io non conosco la app su cui è caduta la scelta del governo", tuttavia aggiunge Soro, "nella fase della selezione, però, l'ufficio del Garante ha avuto una intensa interlocuzione con il ministero dell'Innovazione", al quale - precisa - "abbiamo fornito indicazioni molto chiare rispetto sia alla tutela dei dati personali, sia alla migliore tecnologia per garantirla".