Paese dei cachi: sì al calcio, no al lavoro in Lombardia?

"Oggi il professor Walter Ricciardi, che, lo ricordo a tutti, è il consigliere del ministro della Salute, ha detto due cose: che secondo lui sostanzialmente il calcio il 4 maggio può ripartire con gli allenamenti - e parliamo di uno sport di contatto dove mascherine e distanziamenti sono impossibili - mentre per la Lombardia non sarebbe saggia una riapertura data la sua grave condizione epidemiologica". Lo ha dichiarato ieri il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Ora, dato che in serie A ci sono quattro squadre lombarde, vorrei capire: facciamo allenare Inter, Milan, Atalanta e Brescia ma teniamo chiusi in casa lavoratori, commercianti e artigiani lombardi? Lasciamo la patata bollente della risposta, che deve a 10 milioni di lombardi, nelle mani del ministro Speranza...", ha concluso.