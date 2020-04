Rsa lombarde, la polemica speciosa dei compagni

“Nessuno scaricabarile e tantomeno nessuno vuole scappare dalle proprie responsabilità. Infatti le delibere sono atti della giunta, ma le verifiche spettano ai tecnici. È quindi normale affidarsi ai controlli della Ats, come il Pd dovrebbe sapere. D’altronde nemmeno il governatore Nicola Zingaretti ha effettuato personalmente dei controlli nelle Rsa del Lazio: anche lui ha mandato i tecnici, potendosi dedicare agli aperitivi con i cinesi e sui Navigli”. Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, in risposta al Pd.



"Da una parte c’è chi lavora ogni giorno, ogni ora, lavora per la Lombardia i suoi cittadini, come sta facendo la Regione, e dall’altra chi passa la giornata a fare sciacallaggio come fa il Pd che chiede di censurare il dibattito sulle rsa nelle regioni rosse come Emilia-Romagna e Toscana dove governa, ma poi infanga quelle lombarde, ignorando però il ruolo del Comune di Milano sul Pio Albergo Trivulzio. Nemmeno la pandemia e i morti fermano gli sciacalli del Pd, con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si copre di ridicolo annunciando test sierologici non validati sui dipendenti Atm, incassando le smentite di Ospedale Sacco e dell’Università Statale...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.