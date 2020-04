C'è chi delinque per fame e chi sputa per disprezzo

Già sottolineammo, in un precedente articolo, l'inusitato “valore aggiunto” che il più delle volte accompagna i crimini commessi da certi pagatori di pensione, ovvero l'aggressione gratuita agli agenti che tentano di contrastarli, configurabile più come tipica dell'invasore pronto alla guerra, che non del comune delinquente pronto a scappare. Ebbene stavolta analizziamo un'altra costante sovente allegata alle malefatte di certe risorse previdenziali rimaste – loro sì – a zonzo per i nostri quartieri, nonostante i tanti droni ed elicotteri sguinzagliati dal governo a caccia di Italiani considerati troppo salutisti (a proposito, ricordiamocene quando ci diranno di non avere la benzina per rincorrere stupratori e borseggiatori): lo sputare contro le vittime della propria furia delinquenziale.



Lo sputo è universalmente riconosciuto come segno di disprezzo; e riteniamo poco probabile che in un mondo ove i mercanti sono riusciti a globalizzare persino le malattie, l'univocità interpretativa di un simile ancestrale gestaccio possa vacillare. Anzi, diciamo che presso alcune civiltà diverse dalla nostra tale atto è un qualcosa di ancora più pregnante e significativo, soprattutto se rivolto contro degli “infedeli”.



Ora, confrontate la media delle notizie di cronaca avente protagonisti autoctoni con quella omologa avente protagonisti allogeni, e valutate il coefficiente statistico relativo al fenomeno dello “sputo” (verificatosi in alcuni casi addirittura in chiave untrice del virus). Noi alleghiamo qualche screenshot nella foto di copertina, ma voi, “googlandone” le parole chiave, saprete senz'altro far di meglio.



Verificato? Ebbene, cianciano tanto di odio e di disprezzo, ma quando i disprezzati siamo noi (o il nostro territorio, come accaduto a Lesbo ove i migranti hanno devastato intere piantagioni di ulivi nel più totale silenzio mediatico), chissà perché non vola mai una mosca.