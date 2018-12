Da Regione Lombardia tre milioni di euro per Leolandia e la Fabbrica di Crespi d'Adda

Tre milioni di euro per il rilancio turistico del Parco della Minitalia e la Fabbrica di Crespi d'Adda. Lo stabilisce un emendamento, presentato oggi al Pirellone, al Bilancio di previsione regionale 2019 – 2020. Monica Mazzoleni, consigliere regionale del Carroccio e Primo Firmatario del testo commenta: “Regione Lombardia dà un nuovo, concreto segnale di vicinanza al territorio della Bergamasca, stanziando, come richiesto dall'emendamento al Bilancio regionale 2019 – 2021 da me presentato, 1.4000.000 euro per il 2020 e 1.6000.000 per il 2012 per Leolandia, il Parco della Minitalia di Capriate San Gervasio, e la Fabbrica di Crespi d'Adda”.



“Si tratta”, spiega il consigliere leghista, “di strutture che meritavano di essere recuperate e restituite al territorio bergamasco”.



“Le risorse stanziate sono finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nell'ambito degli accordi di programma per la riqualificazione ed il rilancio turistico di Minitalia, oltreché per la riconversione e valorizzazione della Fabbrica di Crespi d'Adda, per un valore complessivo stimato in 3 milioni di euro spalmati sul biennio 2020-2021”, conclude Mazzoleni.