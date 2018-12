Regione Lombardia rifinanzia la lotta al cyberbullismo

Individuare nel Bilancio regionale 2019-2021 ulteriori risorse da stanziare per la lotta al cyberbullismo, rifinanziando il bando “Bullout”. Lo chiede un Ordine del Giorno presentato oggi al Pirellone, che vede Primo Firmatario il consigliere regionale del Carroccio Monica Mazzoleni. Che commenta: “La lotta al cyberbullismo è di fondamentale importanza; i mass media quotidianamente riferiscono di atti vessatori perpetrati da ragazzi e adolescenti nei confronti dei loro coetanei e ciò, con il proliferare degli smartphones, avviene anche attraverso i social medial. Stiamo parlando dunque di una realtà che attraversa tutti i luoghi, fisici e non, frequentati dai giovani. La legge 29 maggio 2017 si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.



“Il 29 settembre scorso”, continua il consigliere del Carroccio, “Regione Lombardia ha approvato il bando Bullout per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Si tratta di un progetto che ha visto una grande partecipazione di istituti scolastici lombardi, segno dell'ampio interesse. Solo che le risorse stanziate, 390.000 euro, coprono solo 17 dei 79 progetti ammessi, tutti interessanti, di grande valenza sociale e meritevoli”.



“Per questo motivo”, conclude Mazzoleni, “ho chiesto alla Giunta, con l'Ordine del Giorno presentato oggi dall'Aula consiliare, di individuare nelle pieghe del bilancio regionale ulteriori risorse da assegnare alla direzione generale famiglia, genitorialità e pari opportunità da destinarsi al finanziamento di tutti o di parte dei progetti ammessi ma non finanziati a causa dell’esaurimento dei fondi”.