La Lombardia aumenta gli investimenti, ma non le tasse

“Ancora una volta Regione Lombardia non aumenta le tasse ai cittadini, riuscendo nello stesso tempo a mantenere le agevolazioni fiscali e a dare un maggiore impulso agli investimenti”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Roberto Anelli, interviene in merito alla odierna discussione sul bilancio di previsione.



“Come Lega ci siamo adoperati su numerose misure – prosegue Anelli – di assoluta necessità per il nostro territorio con l’obiettivo di dare risposte concrete ai nostri cittadini. Di queste voglio ricordare nella Legge di Stabilità gli oltre 6 milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale di Brescia, l’ampliamento delle esenzioni IRAP già in vigore, il potenziamento del collegamento ferroviario Trenord alla Bovisa di Milano e il vincolo della spesa restituita dai gruppi consiliari a favore della ricerca sulle malattie rare”.



“Sono poi numerosi gli emendamenti Lega sul bilancio di previsione – afferma Anelli, che prosegue: “3 milioni per il rilancio turistico del Parco Minitalia e la valorizzazione del Villaggio di Crespi d’Adda, 7 milioni di euro per l’accordo quadro di sviluppo delle Tre Valli (Valle Camonica, Valtrompia, Valsabbia), ulteriori 16 milioni per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale”.

“Nell’ambito della viabilità – continua Anelli – sono state inserite le risorse per la realizzazione della variante di Verdello ed è stato presentato un nostro Ordine del Giorno per la Variante SP3 di Cerete. Per quest’opera impegniamo la Giunta regionale a valutare la previsione di uno stanziamento di 4,6 milioni di euro nel triennio 2019-2021. La Variante di Cerete va considerata come prioritaria, dato che si tratta di un collegamento fondamentale fra la Val Seriana e la Val Cavallina, in un tratto di territorio che quotidianamente è interessato da un intenso traffico di mezzi pesanti. Grazie all’impegno della Lega abbiamo inoltre ottenuto l’inserimento nel Bilancio di Previsione di uno stanziamento di 10 milioni di euro per la ristrutturazione della residenza universitaria di Bergamo”.



“Per quanto riguarda l’ambiente – prosegue il capogruppo del Carroccio – siamo intervenuti affinché vi siano adeguati finanziamenti per il miglioramento della qualità delle acque del Lago di Varese. Con un altro emendamento Lega abbiamo aggiunto 2 milioni di euro a sostegno dei grandi impianti e dei centri di eccellenza in ambito sportivo”. “Non è mancato – conclude Anelli – il nostro interessamento per quanto riguarda il tema della montagna, che viene ulteriormente valorizzata attraverso misure specifiche che stanziano risorse per il suo sviluppo”.