Milano, la Regione finanzierà lo snodo ferroviario di Bovisa

Approvato oggi al Pirellone un Ordine del Giorno al Bilancio 2019 - 2021 che chiede ulteriori fondi per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario di Bovisa. Commenta il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni, Primo Firmatario del testo: "L’area metropolitana di Milano è la più densamente popolata e con maggior numero di spostamenti a livello regionale e nazionale e la stazione di Bovisa, con 800 treni giornalieri, ha una centralità fondamentale per il carico dei pendolari che transitano quotidianamente dall’area nord di Milano. Nelle vicinanze della stazione sono presenti poi diversi poli di interesse locale e internazionale come la sede del Politecnico di Milano, l'Istituto di ricerca farmaceutica Mario Negri e la nuova sede di Mediapason".



"Per questi motivi", spiega Bastoni, "la prevista realizzazione di una coppia di binari è da considerarsi non più sufficiente. Regione Lombardia ha già approvato uno stanziamento di 15,4 milioni di euro per la stazione di Milano Bovisa, ma ritengo sia una cifra non sufficiente. Con il mio Ordine del Giorno ho dunque chiesto al Governatore Fontana, compatibilmente con le risorse disponibili per il triennio 2019-2021, l'individuazione di ulteriori fondi per il finanziamento del potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario milanese".



"Si tratta di una realtà importante e centrale nella vita dei cittadini e dei pendolari, ai quali è indispensabile garantire un servizio altamente qualitativo ed efficiente", conclude l'esponente leghista.