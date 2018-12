Si avvicinano le elezioni anticipate in Spagna: vola la destra di Abascal

Mentre i media spagnoli sinistrorsi o liberal commissionano e pubblicano sondaggi sulle prossime elezioni anticipate che danno al massimo uno striminzito 3% a livello nazionale al partito sovranista VOX (ricordiamo comunque che prese lo 0,2% alle politiche del 2016), l’exploit dell’Andalusia (percentuale del 12% e 13 seggi conquistati) sta facendo soffiare il vento in poppa al movimento di Santiago Abascal.





La legge elettorale in Spagna è un sistema proporzionale puro, con territorio nazionale diviso in cinquanta circoscrizioni che eleggono da un minimo di uno a un massimo di 30 deputati, in base ai voti conquistati al di sopra di una soglia di sbarramento fissata al 3%.





Ebbene, dei 350 prossimi componenti del Congresso, secondo quanto titolato ieri in prima pagina dal quotidiano di centrodestra “ABC”, dalle urne dovrebbero uscire ben 19 seggi ed una percentuale dell’8,7% per VOX. Tutti all’insegna del discorso politicamente scorretto costantemente proposto, a partire dai temi del terrorismo e dell’immigrazione. "Che ci dicano di quale nazionalità sono i violenti - ha detto chiaro e tondo Abascal in un recente intervento -, che ci dicano di che religione è chi commette questi reati. Si capirà perché bisogna chiudere le frontiere ai migranti che non vengano dalle nostre ex colonie".





Il leader indiscusso di VOX, che ha come suoi modelli politici attuali Marine Le Pen e Donald Trump, si prepara quindi a sbancare non solo nel Parlamento nazionale ma anche in quello europeo e delle altre amministrazioni spagnole che a breve saranno rinnovate.





Da quando nel 2014 uscì dal democristiano Partido Popular, Abascal sta facendo riassaporare agli spagnoli il sogno di una nazione “forte e rispettata nel mondo”, per tornare alla quale occorre anzitutto “cancellare le Regioni, il Senato e la corruzione”, e non solo quella economica ma anche quella morale.

I sondaggi non di parte danno quindi la destra di Abascal pienamente competitiva alle prossime elezioni politiche nazionali, con una percentuale vicina alle due cifre. Teniamone conto.