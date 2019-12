Al gioielliere che difese la moglie 13 anni, 5 al pedofilo che abusò di bimba di 8 anni

Guido Gianni, il gioielliere di 57 anni che nel febbraio del 2008 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e ne ferì un terzo, è stato condannato a tredici anni di carcere dalla Corte d’assise di Catania. I ladri avevano minacciato di uccidere la moglie con una pistola poi risultata a salve e senza il tappo rosso. La procura etnea aveva addirittura chiesto una condanna di diciassette anni per l'uomo che peraltro, è utile sottolinearlo, fino a quel momento non aveva mai avuto a che fare con la giustizia. I difensori, gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo, che hanno annunciato ricorso, hanno sostenuto la tesi della legittima difesa e che la mente di Gianni in quel momento fosse offuscata dall’aggressione subìta dalla moglie da parte dei rapinatori. Beffa delle beffe, i magistrati hanno anche disposto un risarcimento per le parti civili: i familiari delle due persone uccise, Davide Laudani e Sebastiano Catania, e il ferito, Fabio Pappalardo.



Non solo la condanna, ma anche l'entità della pena appare più che assurda. Basti pensare che soltanto qualche giorno prima, sempre in Sicilia, il Tribunale di Trapani aveva condannato un agricoltore pedofilo ad appena cinque anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, nei confronti di una bambina di otto anni.