Agenti accerchiati da 40 "persone" dopo fermo di giovane con motorino senza targa

A Catania, nel quartiere di Librino, in 40 a Catania hanno aggredito due agenti di una volante che volevano bloccare una moto senza targa. A denunciarlo è il Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) che, in una nota, parla di "bollettino di guerra", definendo i responsabili "persone vigliacche che non esitano con le loro azioni a travolgere e mandare all’ospedale gli operatori che non possono reagire".



Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno fermato per un controllo un giovane centauro che si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata priva di targa. Dopo essersi accostato, il giovane ha riacceso la moto e si è dato alla fuga. Raggiunto dagli agenti è stato aiutato da un folto gruppo di persone, tra cui familiari e amici. Sul posto sono arrivate anche una pattuglia dei carabinieri e personale dell’Esercito italiano per aiutare la volante della Polizia di Stato ad eseguire il fermo.