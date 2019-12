Regione Lombardia approva il Bilancio di previsione

"Una grande Regione deve sempre andare incontro alle necessità dei suoi cittadini, delle sue imprese e facilitare la realizzazione dei propri obiettivi, delle proprie strategie e dei propri sogni. Ogni cittadino lombardo coltiva sogni e cerca di realizzarli. Noi abbiamo il dovere morale di facilitare e mettere a disposizione un sistema di leggi chiare, di regole di incentivi di tutele che permettano ai lombardi di realizzare loro stessi". Così ieri Marco Colombo, Vicepresidente della I Commissione Programmazione e Bilancio di Regione Lombardia, sull'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 oggi in Aula.



"Abbiamo redatto e portato al voto un Bilancio che, caso praticamente unico a livello nazionale, abbassa le tasse ai cittadini, cerca di dare loro sgravi fiscali, da quello sul bollo auto all'azzeramento dell'Irap per le nuove attività che rispondano a determinate caratteristiche (apertura negozi di vicinato nei centri storici sotto i 15mila e sopra i 40mila abitanti, apertura nuove attività su aree dismesse). Un Bilancio che punta sostanzialmente all'aiuto dei più deboli, al sostegno dei cittadini" spiega Colombo.



"Abbiamo previsto importanti stanziamenti su tutti i settori - prosegue il Vicepresidente della Commissione - e quindi, sempre come Lega, uno stanziamento aggiuntivo senza precedenti di 200 milioni di euro sulla Sanità, per investimenti che andranno a potenziare l'offerta sanitaria di tutte le province della Lombardia". "Un Bilancio che guarda con positività al futuro dei lombardi – conclude Colombo – perché per costruire il futuro bisogna porre oggi le condizioni necessarie. E ridurre le tasse e favorire lo sviluppo sono gli unici modi possibili".