Regione Lombardia, approvato Odg ex Caserma di Castiglione

“Ringrazio il consigliere Fiasconaro per aver riproposto con il suo Gruppo, ancora una volta, l’Ordine del Giorno relativo all’Accordo di Programma tra Castiglione delle Stiviere, Provincia e Regione per la riqualificazione dell’ex Caserma di Castiglione, da adibire a sede della Protezione civile e della Polizia locale”. Così ieri in il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari.



Che spiega: “Preciso che l’interlocuzione con il Comune si è bloccata in quanto lo stesso sta cercando di avere conferma dalla Provincia dell’iter di concessione d’uso gratuito dell’immobile per un tempo superiore ai trent’anni. Diversamente la Ragioneria del Comune ha espresso perplessità sulla fattibilità dell’Accordo”. “Quindi”, conclude Cappellari, “se il M5S vuole intercedere anch’esso con la Provincia per evitare che inspiegabilmente si blocchi il progetto, è il benvenuto”.