Il Palazzetto dello Sport di Casalmaggiore diventerà un punto di riferimento nazionale?

Approvato ieri in Consiglio regionale lombardo un Ordine del Giorno l’Accordo di Programma per la costruzione del Palazzetto dello Sport di Casalmaggiore (CR). Commenta il consigliere regionale leghista Federico Lena, Primo Firmatario del testo: “La costruzione del nuovo palazzetto dello sport a Casalmaggiore, oltre che promuovere lo sport dilettantistico, rafforzerebbe un’area urbana rendendola fruibile per tutte le discipline, diventando un potenziale punto di riferimento non solo per Casalmaggiore e per il Casalasco, ma anche per gli eventi sportivi di tutta la zona del cremonese e della mantovana. E potrebbe persino ospitare eventi di livello regionale e nazionale”.



“La struttura”, spiega Lena, “è, secondo il progetto approvato dall’Amministrazione Comunale, ecocompatibile, realizzabile con nuovi criteri progettuali basati su soluzioni architettoniche meno energivore, dotate di applicazioni domotiche mirate alla riduzione dei costi. Ospiterà fino a 1200 spettatori, in prossimità del plesso scolastico in zona Baslenga, area dove vi sono già tutte le strutture sportive della città”.



“Il vecchio palazzetto dello sport”, conclude il consigliere leghista, “con circa 300 posti a sedere risulta completamente saturo e non può ospitare eventi di spessore né è adatto alle attività agonistiche e sportive che il Comune ospita. Per questo motivo, con l’Ordine del Giorno approvato oggi al Pirellone, ho chiesto al Governatore Fontana di provvedere, compatibilmente con le risorse regionali, ad un Accordo di Programma con gli enti interessati per la realizzazione di una struttura utile per il territorio, salutare per i giovani ed in grado di rilanciare le attività commerciali della zona”.