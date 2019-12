La Lombardia stanzia soldi per il sisma nel Mantovano

Approvato ieri in Consiglio regionale un emendamento Lega riguardante la ricostruzione post sisma nel Mantovano. Dichiara il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, Prima Firmataria del testo: “Regione Lombardia reinvestirà oltre due milioni di euro per la ricostruzione nel mantovano. Dati alla mano, per l’anno 2020 la legge prevede la restituzione a Regione Lombardia di 2.428.999 milioni di euro (degli oltre 7 milioni destinati a suo tempo) quale somma residuale, stanziata e non utilizzata, per i territori lombardi colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012. Con l’impegno a lasciarli sul territorio colpito dal sisma”.



“Di tale somma, grazie ad un mio emendamento, 500.000 euro sono dedicati al bando delle attività produttive per la ricostruzione post sisma nel Mantovano; altri 1.928.999 per la viabilità e le infrastrutture stradali”, spiega Cappellari. “Tengo a precisare che giovedì incontreremo i sindaci delle aree colpite nel Mantovano per capire su quali opere sia necessario focalizzare sin da subito l’attenzione, considerando le necessità più urgenti del territorio”.



Conclude Cappellari: “Nostro intento è decidere in fretta, collegialmente, attraverso anche incontri con la Provincia, dopo aver dialogato con i sindaci su come intervenire al meglio. La nostra tabella di marcia è chiara: primo passo, sentire i territori, alla luce delle indicazioni dell’Assessorato; quindi ci faremo portavoce delle loro richieste alla Provincia. Il tutto un passo alla volta ma molto rapidamente, con il fine di mantenere queste risorse sul nostro territorio. Soldi nostri da spendere a casa nostra”.