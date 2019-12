Grimoldi pro Adidas: "Il Governo faccia qualcosa"

"Come parlamentare di Monza e Brianza farò tutto quanto nelle mie possibilità per sostenere i lavoratori della Adidas Italy del territorio monzese che rischiano il posto di lavoro dopo l’annuncio dell’azienda di un piano di riorganizzazione a livello europeo che prevede il taglio di 500 dipendenti in Europa di cui 41 in Italia e di questi 35 a Monza".



"Fin da subito chiedo al Governo e ai ministri Catalfo e Patuanelli di tenere alta l’attenzione su questa vicenda e di incalzare l’azienda, con gli strumenti a loro disposizione, per tutelare questi posti di lavoro". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.