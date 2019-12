Calderoli: "Il Governo ci sommerge di tasse"

"Non bastava il diluvio di tasse infilate a destra e manca nella manovra, dalla plastic Tax o sugar Tax, tasse che magari fanno sorridere ma significano salassate per i cittadini quando andranno a fare la spesa, dalla mazzata sulle auto aziendali, che eppure per tanti cittadini sono il mezzo di locomozione, all’eliminazione della cedolare secca al 21% per gli esercizi commerciali, solo per citarne alcune delle più sanguinose".



"Non bastavano i 4,8 miliardi di aumenti delle accise sui carburanti nel triennio fino al 2022, con salasso quando andremo al distributore. No, non bastava, perché in questa manovra sono previsti anche 20 miliardi per il 2020 e 27 per il 2021 di clausole da sterilizzare tra IVA e accise. Altro che manovra per il rilancio del Paese, questa è una manovra per il suo affondamento: lo fanno affondare di tasse!". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.