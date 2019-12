Libia, la Turchia si muove, l'Italia dorme

"Complimenti davvero al nostro ministro degli Esteri, in questi giorni particolarmente impegnato a trovare una soluzione per la crisi libica, per i pessimo risultati che sta ottenendo con la sua azione diplomatica. Mentre Di Maio annuncia l’istituzione di un inviato speciale italiano per accelerare il dialogo tra Serraj e Haftar il regime di Erdogan ha inviato truppe militari a sostegno del Governo di Serraj e contro il generale Haftar".



"Dalle parole ai soldati.Altro che soluzione vicina, la Turchia si prepara a fare in Libia quello che ha già fatto in Siria. Qualcuno svegli Di Maio intanto...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega.