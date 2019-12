Di Maio e le banche, Calderoli: "Solito incoerente"

"Il Movimento Cinque Stelle e Di Maio dimostrano di non avere un minimo di coerenza, un giorno dicono una cosa a parole e il giorno la smentiscono con i fatti. Dicono di volere chiarezza e trasparenza sulle banche, ma fanno di tutto per non far partire la commissione parlamentare d’inchiesta".



"Sembrano i vecchi democristiani della prima Repubblica, che dicevano una cosa e poi ne facevano un’altra. Il Paese vuole chiarezza e trasparenza sulle banche, chi si mette di traverso ne risponde ai cittadini". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.