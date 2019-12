Autismo, approvato emendamento Lega in Consiglio regionale lombardo

Approvato ieri in Consiglio regionale un emendamento al Bilancio di previsione 2020 – 2022 riguardante l’autismo. Commenta il consigliere regionale leghista Federico Lena, Primo Firmatario del testo: “La lotta all’autismo è una mia battaglia storica, per la quale mi sono speso già nella precedente Legislatura in regione Lombardia. Con l’emendamento approvato oggi in Consiglio regionale chiedono uno stanziamento di 100mila euro per il triennio 20120-2022 per l’avvio di un progetto sperimentale rivolto ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico”.



“La sperimentazione si terrà presso l’ASST Crema della ATS Val Padana; prevede la strutturazione di un modello organizzativo per la definizione multidisciplinare del ‘Progetto di Vita’”, aggiunge il consigliere leghista.



Che precisa: “Si tratta in sintesi di coinvolgere i servizi sanitari e sociosanitari coordinandoli attraverso un’efficace rete innovativa e multidisciplinare che garantisca e salvaguardi la continuità assistenziale”. “Perché il benessere dei cittadini e delle fasce più deboli della popolazione deve essere una priorità”, conclude Lena.