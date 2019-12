Campi Rom, la Lega chiede sgomberi

"Cosa aspettano il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il prefetto di Milano, a dare il via ad uno maxi sgombero dei campi Rom intorno a Milano? Gli arresti di ieri della banda di bosniaci a capo di una vasta banda criminale specializzata in borseggi - le frasi dei loro capi che intercettati al telefono ripetevano ‘che l’Italia è il paradiso per gli zingari’, nel senso che tutto è permesso, oltre che gratuito, e non rischiano nulla - non bastano a far scattare subito gli sgomberi?". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.



Che aggiunge: "Parliamo di zone sottratte all’illegalità, di campi dove la maggior parte degli abitanti sono conniventi con ladri, spacciatori e truffatori, se non peggio. Ma perché dobbiamo tollerare tutto questo? Ripuliamo subito i campi nomadi".