Amianto in Lombardia, la Lega chiede incentivi per rimuoverlo

Approvato ieri al Pirellone un Ordine del giorno riguardante la rimozione dell’amianto dagli ex capannoni industriali in disuso. Commenta il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti: “Il mio Ordine del Giorno, approvato all'unanimità dall’Aula consiliare, chiede di prevedere opportuni stanziamenti a fondo perduto per finanziare la rimozione di coperture o di altri manufatti in cemento-amianto da edifici industriali ormai in disuso situati in Lombardia. Questo perché nella nostra Regione esistono tuttora ex capannoni industriali caratterizzati da manufatti o coperture contenenti questo materiale”.



“Ricordo”, prosegue Ceruti, “che nel Programma Regionale di Gestione Rifiuti vi è la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto. Nel 2017 la Regione ha emanato un primo bando di finanziamento per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici; nel 2019 è stata la volta degli edifici privati. Ma c’è ancora la forte necessità di incentivare la rimozione dei manufatti in cemento-amianto ancora presenti sul territorio regionale”.



“Il mio Ordine del Giorno chiede di favorire la rimozione di questo materiale cancerogeno contribuendo agli interventi finalizzati alla bonifica o alla rimozione dell’amianto dagli immobili industriali in disuso, allo smaltimento dello stesso e al conseguente ripristino delle coperture”, conclude Ceruti.