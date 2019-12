Esodo di italiani in dieci anni. La Lega: "È sostituzione etnica"

"Negli ultimi dieci anni 816mila italiani, per la stragrande maggioranza laureati e under 25, hanno scelto di lasciare l’Italia: il maggior numero di italiani emigrati è partito dalla Lombardia e dal Veneto. Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto un’impennata di arrivi di immigrati, prevalentemente dall’Africa". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.



Che aggiunge: "Negli ultimi dieci anni in Italia abbiamo avuto sette anni di Governo dove il PD era presente come forza di maggioranza, a supporto dei premier Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte bis e solo negli anni dei Governi dei premier del PD in Italia sono arrivati più di 600mila immigrati, in grande maggioranza dall’Africa. Negli ultimi dieci anni in Italia, piaccia o no, c’è stata una vera e propria sostituzione etnica: via i nostri giovani e dentro immigrati africani. Si può parlare di sostituzione etnica o si viene subito accusati di razzismo? Perché questa è una sostituzione etnica, lo dicono i fatti, lo dicono i numeri".