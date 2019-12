Ceruti (Lega): “Da Regione Lombardia due milioni di euro per gli impianti sportivi”

“Da Regione Lombardia due milioni di euro, per il biennio 2020-2021, per l’adeguamento, la riqualificazione e la realizzazione di impianti sportivi sul territorio regionale”. Lo dichiara il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti. Che spiega: “Ieri in Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità un mio emendamento al Bilancio 2020 – 2022 riguardante le politiche giovanili, lo sport ed il tempo libero. Con lo stanziamento messo a disposizione dalla Giunta Fontana sarà possibile intervenire per migliorare le strutture sportive lombarde, assicurando ai cittadini la possibilità di praticare attività agonistiche e dilettantesche salutari ed educative per il benessere psicofisico di grandi e piccini”.



“Una volta di più”, conclude Ceruti, “Regione Lombardia dimostra tangibilmente, con i fatti e non con le parole, la propria vicinanza al territorio ed in particolare alle giovani leve, che non vanno lasciate per strada ma indirizzate alla maturità grazie anche all’agonismo e alla pratica della disciplina. E lo sport è una grande palestra di vita”.