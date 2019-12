Bando parchi gioco inclusivi, approvato Odg al Pirellone

Ampliare la platea dei Comuni beneficiari del bando regionale sui parchi giochi inclusivi. Lo chiede un Ordine del Giorno approvato ieri, all'unanimità, al Pirellone. Commenta il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, Prima Firmataria del testo: “Estendere il bando sui parchi giochi inclusivi anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Lo chiede un mio Ordine del giorno approvato oggi dall’Aula consiliare. Ricordo che Regione Lombardia invita a presentare progetti per l'adeguamento di parchi gioco comunali e spazi gioco pubblici da parte di minori con disabilità. E che il contributo regionale è a fondo perduto e può essere destinato oltre alla realizzazione di opere di adeguamento spazi anche all'acquisto di attrezzature e giochi”.



“I soggetti beneficiari”, spiega Ceruti, “sono i Comuni e le Unioni dei Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti che intendono realizzare e adeguare parchi gioco per renderli più fruibili e inclusivi. Solo che sono spesso i piccoli Comuni ad avere difficoltà a reperire i fondi per questo tipo di progettualità”.



E aggiunge: “Valutando che molti piccoli Comuni siti in località turistiche hanno una popolazione residenziale che può variare in maniera considerevole per effetto delle presenze turistiche, ho chiesto alla Giunta Fontana di valutare l’ampliamento della platea dei beneficiari anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Questo, considerando che è politica consolidata di Regione Lombardia promuovere la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità”. “L’accesso alle attività ricreative consente difatti reali esperienze di inclusione e partecipazione alle attività ludiche e di tempo libero. E l’Odg approvato ieri dimostra una volta di più la vicinanza di Regione Lombardia alle fasce più deboli del territorio”, conclude Ceruti.