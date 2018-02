Zaia sull'autonomia: "C'è la volontà di arrivare alla firma di una pre-intesa"

Sull'intesa con il Governo per l'autonomia, il governatore leghista del Veneto Luca Zaia ha sottolineato venerdì che "non c'è la volontà di fare risse, bensì l'obiettivo di arrivare alla firma di una pre-intesa quadro che sia rispettosa delle indicazioni dei veneti, con tempistiche rapide, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima".



Zaia incontrando la Consulta per l'autonomia, messa al corrente dell'evoluzione del negoziato con Palazzo Chigi, ha usato una metafora: "Quando interrogarono Michelangelo su come avesse fatto la Pietà, lui rispose che aveva tolto tutto il marmo in più. Ecco, noi questo l'abbiamo fatto e siamo nella fase più delicata, quella della lucidatura".