Immoral love, il lungometraggio di Nicola Guarino arriva su Vimeo

Il primo lungometraggio di Nicola Guarino, regista Rai, si ambienta nel mondo del cinema indipendente una commedia giapponese in italia come metafora della vita in cui tutti noi scegliamo il modo, le armi, e ciò che ci sembra meglio per restare vivi più a lungo su questo campo di battaglia.



Interpretato da Giovanni Del Monte Simona Barattolo Mario Migliaccio Paolo Gentile Daniela Cenciotti, Immoral love ha un sottotitolo molto esplicito: "Cosa sei disposto a fare pur di girare un film?". la pellicola è ora disponibile su VIMEO.com, on demand.