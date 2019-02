Basta al buonismo e alla "modica quantità"

Nel 1975, durante il Governo Moro IV, il Parlamento approvò una legge sugli stupefacenti, la n. 685, che chiuse disastrosamente l'esperienza di decenni di proibizionismo rigido ma chiaro sul contrasto a tutte le droghe. Innanzitutto la legge 685/75 modificò la valutazione del tossicodipendente da “reo” a “individuo socialmente disadattato”, riversando quindi una parte di responsabilità della devianza sulla società. Quindi, pur mantenendo in teoria il principio della illiceità della detenzione della droga, ne introduceva una ipotesi di “non punibilità”. S'introdusse così la trappola giuridica della “modica quantità” della sostanza detenuta.



D’allora in poi, quindi, quando un tossicodipendente è trovato dalle Autorità di polizia con un tale dosaggio, apparentemente destinato ad uso personale e non a spaccio (ma tutti - o quasi - gli spacciatori sono tossicodipendenti), non lo si può più sanzionare penalmente, bensì sottoporre (coattivamente in caso di rifiuto) a "cure ambulatoriali" o a "ricovero ospedaliero". Il sistema, per vari escamotage che non è qui il caso di riassumere, non ha funzionato e, nell’intervista che il ministro per la Famiglia con delega sulle politiche antidroga Lorenzo Fontana ha rilasciato al Corriere della sera, finalmente se ne prende atto. Nell'articolo, che è stato pubblicato mercoledì ed è stato velocemente archiviato dai grandi media, Fontana si propone “di ripensare profondamente il sistema della prevenzione e dell’assistenza" e di rivedere le norme di contrasto alle droghe in quelle parti che non hanno funzionato, "come la modica quantità”. Tale concetto-trabocchetto, infatti, prosegue il ministro, “da un lato fa pensare che ci sia una quantità ammissibile, dall’altra impedisce di togliere gli spacciatori dalle strade”.





“È importante - conclude Fontana - che la questione torni al centro dopo che per anni è sembrato che fosse superata. Il mio primo atto pubblico è stata una visita a San Patrignano. Ci ho incontrato persone cresciute al Saval, il mio quartiere di Verona” (cit. in Marco Cremonesi, “Droghe, assisteremo le famiglie e va rivista la modica quantità”. Intervista al ministro Fontana, Il Corriere della sera, 15 febbraio 2019).





Pronte le reazioni del variegato fronte “antiproibizionista” che, non potendo obiettare sulle motivazioni oggettive portate per l’annunciata riforma, sollevano critiche sulle modalità politico-procedurali. Il radicale Marco Perduca, ad esempio, non ha risparmiato la sua indignazione per l'intervista: “Ma che senso ha? Il ministro Lorenzo Fontana sta parlando di riforma delle norme sulla droga con il ministro dell’Interno e non con quello della Giustizia”. Peccato che l’ultima legge organica sull'argomento, vale a dire la Fini-Giovanardi del 2006, porta come proponenti e “intestatari” proprio gli omologhi di allora di Salvini e Fontana. Quindi quel Gianfranco Fini che allora era vicepresidente del Consiglio dei ministri e Carlo Giovanardi ministro della Famiglia con delega alle politiche antidroga.