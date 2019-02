Aria fresca in Valtellina…!!! Aria fresca dettata non solo dalla stagione invernale ma grazie anche alle decisioni del Ministro Matteo Salvini riguardo la stretta sulla accoglienza degli “aspiranti profughi africani” presso gli alberghi in valle. Tempi duri per falsi profughi e falsi solidali o meglio albergatori falliti. Lo stesso Matteo Salvini ha dichiarato:< >. Madia Tommaso - Milano