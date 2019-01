Inghilterra, incidente d'auto per il principe Filippo

Il marito 97enne della regina britannica Elisabetta II, il principe Filippo, "è sconvolto e sotto shock" dopo un incidente d'auto nel quale la sua Land Rover è finita rovesciata su un fianco. Il duca, che era al volante, è uscito illeso dall'auto ma due persone che si trovavano in un altro mezzo coinvolto nello scontro sono state ferite leggermente. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della tenuta di Sandringham, in Norfolk, dove la coppia reale risiede durante il periodo natalizio, hanno detto la polizia e Buckingham Palace.





Due donne, la guidatrice e la passeggera della Kia che si è scontrata con la Land Rover, sono state portate in ospedale con ferite lievi e in seguito sono state dimesse. Secondo la Bbc l'auto di Filippo stava uscendo dal viale di Sandringham per immettersi sulla strada principale quando si è scontrata con la Kia. Il testimone Roy Warne, 75 anni, ha detto al quotidiano The Sun che Filippo è stato estratto dalla sua auto rovesciata "cosciente", ma "molto sconvolto e sotto shock".



"Ho visto l'auto rovesciarsi" ha detto. La polizia del Norfolk ha rivelato di aver sottoposto il principe al test del palloncino. "Possiamo confermare che entrambi i guidatori sono stati sottoposti al test del palloncino e sono risultati entrambi negativi". In auto con il principe, che nel 2017 si è ritirato a vita privata, c'era un'altra persona, probabilmente la sua guardia del corpo.