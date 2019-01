Legittima difesa: ddl in Aula a febbraio

Il disegno di legge sulla legittima difesa, sarà discusso in Aula, alla Camera a febbraio. L'ha annunciato il vicepresidente della Camera Ettore Rosato a fine assemblea, riepilogando le decisioni prese dalla conferenza dei capigruppo sul calendario dei lavori a Montecitorio nei prossimi giorni. Per ora non è stato indicato il giorno preciso.



Sul provvedimento, approvato dal Senato a ottobre e che mercoledì ha avuto il via libera della commissione Giustizia della Camera, sono attesi i pareri delle commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive, previsti la prossima settimana.