In Canada si abbattono le croci per far posto all'Islam. Barghout: "Pessimo segnale"

"Uno dei più grandi errori dei musulmani è comprare le chiese per trasformarle in moschee. Per principio e per non essere visti come un'entità con mire espansionistiche bisognerebbe evitare di appropriarsi dei luoghi di culto altrui. A Toronto, un esponente della comunità musulmana dall'accento khaliji (tipico della Penisola Arabica), ringrazia il Kuwait e i benefattori per aver devoluto un ingente somma per l'acquisto dell'immobile".



A scriverlo su Facebook l'italio-marocchina Kawtar Barghout, cittadina italiana e studentessa di Giurisprudenza di Padova. Che aggiunge: "Fare un video con la croce che viene tolta non è un buon biglietto da visita, anzi è l'inizio delle diffidenze. Diffidenze a volte persino fondate, visto che un ramo dell' islam radicale aspira a rifondare il Califfato in ogni parte del mondo. Se si stuzzica il prossimo, in malafede, per farlo reagire, poi non bisogna nemmeno parlare di islamofobia". Certo che se poi anche la Chiesa si presta, vendendo ai musulmani...Ma si sa, i soldi non puzzano. E sì che Gesù non fu affatto tenero coi mercanti nel tempio...