Gesù migrante? Scrittore algerino fa nero il Papa

L'ultima di papa Francesco è stata presentare Gesù come un migrante sfuggito alle persecuzioni di re Erode. Un paragone tremendamente semplicistico che non è andato giù a Boualem Sansal, scrittore algerino grande esperto di Islam (e sulle barricate sin dagli anni Novanta; non proprio l'ultimo arrivato). Che ha risposto sulla Revue des Deux Mondes: "Il suo discorso è un copia e incolla del discorso dei dirigenti occidentali che parlano di Islam come è conveniente parlarne", riporta oggi il quotidiano La Verità.



Che traduce altri passaggi del discorso di Sansal: "Talvolta il papa cita la violenza cattolica o quella coniugale per relativizzare la violenza islamica e in qualche modo scusarla". "Durante gli ultimi 14 secoli i papi non hanno mai smesso di respingere questa religione così espansiva", dice Sansal; "ed è stato così fino a papa Francesco, che ha una visione tutta nuova, amichevole, benevolente, incoraggiante".



"Inquieta i cattolici, e ne fa ribellare alcuni, dire, come fa lui, che l'Islam è una religione di felicità, di pace e di tolleranza, che è una via di salvezza che conduce anch'essa a Dio (le comunità islamiche italiane avevano preteso questa stessa dichiarazione da Giovanni Paolo II, senza riuscirci; N.d.A.)", aggiunge Sansal. Che solleva un inquietante dubbio: "In quale direzione evolverà papa Francesco, ora che i cristiani che ha deluso e i musulmani che ha incoraggiato si attendono molto da lui?".