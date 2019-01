Carteneve, arriva il noir per ragazzi

Le storie di Ferdinando Albertazzi in cui ci sono valenze importanti nel percorso di crescita, vanno ad aprire la serie noir per ragazzi di Risfoglia “Rosso e nero” con tre volumi dalla scrittura fluida quanto intrigante. Tutti i libri della serie toccheranno temi di carattere quotidiano, passando dal segno più leggero a dinamiche più cruente. Il primo titolo è Cartaneve a cui si affiancheranno Il costo dei sogni (maggio2019) e Il cavaliere mancante (settembre 2019), con caratteristiche narrative diverse per le differenti fasce di età, ma ugualmente nel segno del ritmo incalzante e dell’intreccio avventuroso. In particolare in Cartaneve viene messa in risalto l'amicizia di un ragazzo con un adulto.



Yuri, il boss, Andrea, il tecnico, Denzel e Morgan, i picchiatori; Ziyi e Libusa, le costumiste. Sono in fibrillazione i multietnici della 2C, gasatissimi dal nuovo prof di ginnastica con il pallino della regia teatrale che li ha stregati con l’idea di una recita da urlo. Per questo imbastisce il copione su quanto va accadendo ai ragazzi e intorno a loro, nella scuola media di cui sono la classe a cinque cerchi, proprio come quelli olimpici. Non per le prestazioni, nient’affatto da podio, soltanto per ricordare le etnie presenti. L’arguto e perspicace Claudio, un ragazzo con il DNA del detective, sente però puzza di bruciato: più che per la scena, quanto il prof va architettando gli sembra piuttosto una messa in scena, fumo negli occhi. In un crescente vorticoso di sorprese e nell’affermazione di valori fondanti personali e sociali, scopre infatti come la scuola sia al centro di un’operazione per inchiodare trafficanti di droga, che proprio lì hanno il loro canale sicuro per la distribuzione e lo smercio.



Torinese di Bologna, scrittore e giornalista, Ferdinando Albertazzi è firma di riferimento per le Avventure di Camilla (Battello a Vapore), una serie per i bambini tradotta in diversi Paesi, e per i gialli-noir mirati ai ragazzi (tra cui Scomparso uscito per Electa e vincitore del Premio Biblioteche di Roma 2017 ). Su Tuttolibri, inserto settimanale del quotidiano La Stampa, tiene una rubrica di letture per bambini e ragazzi; collabora, inoltre, con il periodico il Pepeverde e al mensile MondoErre.