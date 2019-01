Quota 100, Quoto Salvini

In Italia ci si stupisce dei Governi che mantengono le promesse, dopo anni di chiacchiere a zero ed intenti vanescenti, finalmente Matteo Salvini può mettere in pratica quello che ha professato negli anni dove – urbi et orbi – è stato tacciato d’impraticabile populismo. Evidentemente il fumo negli occhi dell’austerity si poteva dissipare, ed arriva in campo economico la prima vera grande riforma.



Quota 100 è legge, da adesso in poi si potrà andare in pensione a partire dai 62 anni d’età con 38 di contributi, senza nessuna decurtazione, pena ovviamente un assegno più leggero in base ai minori contributi versati rispetto ad un pensionamento posticipato di qualche anno, ma questo pare ovvio, meno a chi sulla stampa inizia a denunciare fantomatici tagli. Logica vuole che se verso meno, semplicemente incasso di meno, come montante e coefficiente d’età di trasformazione.



Le previsioni nel triennio di sperimentazione della misura (2019-2021) sono di 1 milione di pensionamenti, che andranno a liberare posti di lavoro per le giovani assunzioni, facendo ripartire il tanto auspicato turn over che dal 2011 è andato in tilt. Il vice-Premier Salvini ha sprizzato soddisfazione: “Dedico Quota 100 a Monti ed alla Fornero.”



Già, perché questa oltre ad essere una misura sacrosanta, che ha liberato i “prigionieri” sul posto di lavoro, è il salto di un grande tabù, l’abbattimento del simulacro dei tecnici che dominano sui popoli e sulle scelte politiche dei Paesi. Ora si può marciare davvero spediti verso le Europee di Maggio ’19, andando ad infliggere un duro colpo alle élite dominanti che tramite un accordo PPE-PSE vorrebbero evitare l’arrivo dei sovranisti al potere.



Un po’ come l’asse nostrano PD-Forza Italia, che, come direbbe un altro rottamato d’eccellenza, Gianfranco Fini: “Siamo alle comiche finali.”