Le Sardine vogliono il daspo per Salvini. Sardine o piranha?

Chiedono il daspo per chi incita all'odio sui social, ma è chiaro che il riferimento è in realtà a Salvini, ai leghisti ed al team social del Capitano. Che non incitano affatto all'odio, ma semplicemente danno quelle notizie sulle "care risorse" che i giornali buonisti preferiscono censurare. Le Sardine, debitamente imbeccate dal Pd, continuano la loro battaglia contro il Capitano. Ma la Lega non sta a guardare.



"Le Sardine propongono un ‘daspo social’ per chi nei suoi post incita all’odio e alla violenza? Mi trovano assolutamente favorevole, se vengono sulla mia pagina trovano nei commenti ai miei post decine dei loro che mi augurano il peggio del peggio, se vanno a vedere i post sul povero Gianluca Buonanno trovano decine dei loro che oltraggiano la sua memoria, se vanno sui posto dedicati a Salvini troveranno centinaia e centinaia dei loro che incitano all’odio e alla violenza", replica il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.



Che aggiunge: "Vogliono fare pulizia? Comincino a farla dai loro, perché di leoni da tastiera che sputano odio e minacce ne hanno a bizzeffe, di futuri ‘daspati’ tra i loro adepti ne hanno fin troppi…".